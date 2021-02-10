Дослідники з Імперського коледжу Лондона виділили низку симптомів, які часто виникають в людей, інфікованих коронавірусною інфекцією.

Серед нових симптомів, які часто виникають при зараженні коронавірусом, є озноб, втрата апетиту, головний біль та біль у м’язах.

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У результатах дослідження йдеться, що саме ці симптоми є найпоширенішими серед інфікованих людей після головних ознак захворювання: підвищена температура, сильний кашель, втрата нюху та смаку.

У більшості учасників, які поділилися про наявність будь-якого із цих симптомів або їхнього поєднання, найчастіше тест на коронавірус показував позитивний результат.

Пресслужба Імперського коледжу Лондона додає, що 60% інфікованих повідомили про те, що не відчували жодних симптомів хвороби протягом тижня перед здачею аналізу.

Симптоми проявляються інакше у людей різного віку

На головні болі найчастіше скаржилися діти та підлітки у віці від 5 до 17 років,

На біль у м’язах – 18-54 років,

На втрату апетиту – старші 55 років.

Озноб спостерігався у всіх вікових групах.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу