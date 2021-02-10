У Британії виділили нові симптоми коронавірусу: дослідження
Дослідники з Імперського коледжу Лондона виділили низку симптомів, які часто виникають в людей, інфікованих коронавірусною інфекцією.
Джерело:Імперський коледж Лондона
Серед нових симптомів, які часто виникають при зараженні коронавірусом, є озноб, втрата апетиту, головний біль та біль у м’язах.
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У результатах дослідження йдеться, що саме ці симптоми є найпоширенішими серед інфікованих людей після головних ознак захворювання: підвищена температура, сильний кашель, втрата нюху та смаку.
У більшості учасників, які поділилися про наявність будь-якого із цих симптомів або їхнього поєднання, найчастіше тест на коронавірус показував позитивний результат.
Пресслужба Імперського коледжу Лондона додає, що 60% інфікованих повідомили про те, що не відчували жодних симптомів хвороби протягом тижня перед здачею аналізу.
Симптоми проявляються інакше у людей різного віку
- На головні болі найчастіше скаржилися діти та підлітки у віці від 5 до 17 років,
- На біль у м’язах – 18-54 років,
- На втрату апетиту – старші 55 років.
- Озноб спостерігався у всіх вікових групах.
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