У Британії виділили нові симптоми коронавірусу: дослідження

Джерело:Імперський коледж Лондона
Дослідники з Імперського коледжу Лондона виділили низку симптомів, які часто виникають в людей, інфікованих коронавірусною інфекцією.
Серед нових симптомів, які часто виникають при зараженні коронавірусом, є озноб, втрата апетиту, головний біль та біль у м’язах.
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У результатах дослідження йдеться, що саме ці симптоми є найпоширенішими серед інфікованих людей після головних ознак захворювання: підвищена температура, сильний кашель, втрата нюху та смаку.
У більшості учасників, які поділилися про наявність будь-якого із цих симптомів або їхнього поєднання, найчастіше тест на коронавірус показував позитивний результат.
Пресслужба Імперського коледжу Лондона додає, що 60% інфікованих повідомили про те, що не відчували жодних симптомів хвороби протягом тижня перед здачею аналізу.