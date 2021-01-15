У Великій Британії виявили новий штам коронавірусної інфекції G2P-UK, який ймовірно виник в Бразилії. Наразі у країні ретельно відстежують випадки інфікування.

В Бразилії зафіксовано дві мутації коронавірусу. Так, один з них G2P-UK зафіксували у Великій Британії. Про це сказала професорка Венді Барклі, яка очолює групу експертів, що вивчає нові мутації коронавірусу, пише ВВС.

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Зазначається, що "бразильський" штам коронавірусу відрізняється від "британського" та "південноафриканського" штамів, але має з ними спільні ключові риси. За словами Барклі, новий варіант вірусу виник деякий час тому і буде відстежуватися дуже ретельно.

Існує два різні типи бразильських варіантів, і один з них був виявлений у Британії, а один ні,

– заявила професорка.

До слова, Велика Британія заборонила в'їзд у країну громадянам Португалії, Бразилії і ще більше 10 країн через виявлений в Бразилії нового штаму коронавірусу.

Раніше професори лондонського Імперського коледжу дослідили новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, і заявили, що він є набагато заразнішим за попередню версію вірусу.



Новий штам COVID-19: що варто знати / Інфографіка 24 каналу