У Британії вперше за 10 місяців не зафіксували жодної смерті від COVID-19

У Великій Британії за 1 червня не зафіксували жодного летального випадку через коронавірус вперше за останні 10 місяців. Один з провідних науковців з відстеження вірусів в країні заявив, що "вакцини працюють".

Зазначимо, що днем раніше, 31 травня, у Британії підтвердили шість смертей від коронавірусу.

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Однак 1 червня у Великій Британії був вихідний день (з англ. Bank Holiday). Daily Mail пише, що через це є ймовірність, що дані про летальні випадки не було внесено в офіційну статистику.

Це не означає, що вчора ніхто не помер від коронавірусу, але те, що випадки смерті, які трапились, ще не зареєстровано, ймовірно, тому, що це був Bank Holiday, а оформлення документів займає більше часу,

– пояснює видання.

На жаль, у країні з 7 березня 2020 року не було жодного дня, щоб не реєстрували смерті від коронавірусу.

Професор Тім Спектор, епідеміолог Королівського коледжу в Лондоні, заявив, що практично всі летальні випадки стались у невакцинованих пацієнтів. Відтак, за його словами, вакцинація покращує боротьбу з коронавірусом. Це підтвердив і професор Відкритого університету Кевін МакКонвей.

"Всього два місяці тому у нас було в середньому понад 30 смертей на день, а за місяць до цього на початку березня було більше ніж 200 на день. Видно, що ми пройшли дійсно довгий шлях. Багато в чому це падіння повинно бути пов'язане з вакцинами, що захищають від серйозних хвороб і смерті", – сказав професор.