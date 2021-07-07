Найбільший показник з кінця січня

Цей показник є найбільшим з кінця січня. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я країни.

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Водночас наголошують, що за останні 24 години у Британії зафіксували 37 смертей від коронавірусу.

На тлі зростання нових заражень глава МОЗ зазначив:

З 16 серпня особам, які повністю вакцинувалися, більше не потрібно ізолюватися після контакту з людьми, хворими на COVID-19.

У міністерстві додають, що 5 липня у країні щепили 224 776 громадян: першу дозу отримали 76 962, другу – 147 814.

Зверніть увагу! У Великій Британії число інфекцій зростає вже понад місяць. Окрім цього, дедалі більшого поширення набуває штам "Дельта".

Ситуація з коронавірусом у Британії