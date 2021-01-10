У Великій Британії запропонують вакцинуватися від COVID-19 кожному дорослому жителю країни. Це планують зробити до осені 2021 року.

Наразі в країні вакциновано приблизно 2 мільйони громадян. Про це заявив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок, повідомляє ВВС.

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Збільшити кількість щоденних щеплень проти коронавірусу в країні планують з 11 січня.

За останній тиждень ми вакцинували більше людей, ніж за весь грудень, тому ми прискорюємо впровадження,

– сказав очільник МОЗ Великої Британії.

Генкок додав, що загалом до середини лютого планують вакцинувати приблизно 14 мільйонів осіб, зокрема:

людей похилого віку;

клінічно вразливих;

медичних та соціальних працівників.

Зверніть увагу! Станом на 10 січня 2021 року від початку пандемії у Великобританії виявили 3 017 409 випадків COVID-19. З них – смертельних випадків – 80 868.

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