У Британії запропонують вакцинацію від COVID-19 кожному дорослому: деталі
У Великій Британії запропонують вакцинуватися від COVID-19 кожному дорослому жителю країни. Це планують зробити до осені 2021 року.
Наразі в країні вакциновано приблизно 2 мільйони громадян. Про це заявив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок, повідомляє ВВС.
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Збільшити кількість щоденних щеплень проти коронавірусу в країні планують з 11 січня.
За останній тиждень ми вакцинували більше людей, ніж за весь грудень, тому ми прискорюємо впровадження,
– сказав очільник МОЗ Великої Британії.
Генкок додав, що загалом до середини лютого планують вакцинувати приблизно 14 мільйонів осіб, зокрема:
- людей похилого віку;
- клінічно вразливих;
- медичних та соціальних працівників.
Що відомо про вакцинацію у Британії
- Вакцинація населення проти коронавірусу в королівстві почалася 8 грудня. Тоді в Британії дозволили використання вакцини, виробленої Pfizer та BioNTech.
- З 4 січня у країні також почали застосовувати вакцину британсько-шведської компанії AstraZeneca та Оксфордського університету.
- Наразі у Великій Британії щодня вакцинують приблизно 200 тисяч людей.
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