У Великій Британії скоро стартує перше у світі дослідження, яке передбачає зараження добровольців коронавірусною інфекцією.

Дозвіл на проведення дослідження дав британський орган з питань етики клінічних випробувань

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Хто візьме участь у дослідженні

У дослідженні візьмуть участь до 90 ретельно відібраних, здорових дорослих добровольців віком від 18 до 30 років, які будуть піддані дії коронавірусу в безпечному та контрольованому середовищі.

Початкове випробування має мету встановити найменшу кількість вірусу, необхідну для спричинення інфекції, дослідити імунну відповідь організму, а також дослідити, як вірус передається від людини до людини.

Видання зазначає, медики та науковці будуть ретельно стежити за добровольцями цілодобово після контакту з коронавірусом.

Важливо! Для зараження використовуватимуть варіант вірусу, який циркулював у Британії минулого року, а не його мутацію.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу

Дослідження було підтримане інвестицією уряду Британії у розмірі 33,6 млн фунтів стерлінгів.

До слова, випробування, коли інфікують здорових людей, є не новим підходом. Раніше подібні експерименти допомогли у розробці методів лікування інших захворювань від холери до грипу.

Представник британського уряду Квасі Квартенг заявив, що дослідження стане важливим елементом у боротьбі з коронавірусною інфекцією.

"Хоча спостерігається дуже позитивний прогрес у розробці вакцин, ми хочемо знайти найкращі та найефективніші вакцини для довгострокового використання", – наголосив Квартенг.