У Британії зареєстрували рекордну добову смертність від COVID-19
Велика Британія перебуває на п'ятому місці за поширенням COVID-19 в світі і за кількістю летальних випадків. За минулу добу у країні від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1567 людей. Це найвищий щоденний показник.
Загалом з початку пандемії у Великій Британії померло 84 909 людей. Також у країні вже три дні поспіль виявляють близько 50 тисяч нових хворих на коронавірусну інфекцію. Дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусної інфекції, створеної Апаратом РНБО України.
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З 5 січня у Британії знову ввели жорсткий локдаун. Причиною став новий штам коронавірусу, який є більш заразним за попередню версію.
Від початку епідемії COVID-19 у Британії підтвердили в 3 211 576 осіб. Так, наразі в країні закриті непродовольчі магазини, бари та ресторани. Школи та коледжі перейшли на дистанційне навчання. У
Міністерстві охорони здоров'я Великої Британії заявили, що карантинні обмеження триватимуть доти, поки існує високий ризик колапсу медичної системи.
Додамо, що з 15 січня для в'їзду в Англію вимагатимуть сертифікат про негативний тест на COVID-19. Через мутацію коронавірусу карантинні обмеження та перевірки у країні тепер проводять ретельніше.
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