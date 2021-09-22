Британка зачала дитину за допомогою набору для запліднення з eBay

Стефані Тейлор з Великої Британії народила другу дитину у 33 роки. Вона зачала її за допомогою сперми донора з мобільного додатка, набору для запліднення з eBay і відеоінструкції на ютубі.

Перший шлюб виявився невдалим – Стефані розлучилася з батьком першого сина. Заводити нові стосунки жінка не хотіла, але мріяла про другу дитину.

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Стефані розглянула варіант з ЕКО в репродуктивних клініках, але сума виявилась зависокою для неї – 1,6 тисячі фунтів стерлінгів. Але подруга порадила самостійний пошук донора сперми й домашнє запліднення.

Тож британка зареєструвалася в додатку Just A Baby – він розроблений для людей, які хочуть отримати біоматеріал для зачаття дитини. Працює за методом "тіндера" – якщо людина вам сподобалась, потрібно прогорнути пальцем праворуч.

Стефані хотіла орієнтовану на сім'ю людину без серйозних захворювань, в ідеалі зі схожими на неї рисами. Вона знайшла свою пару впродовж дня.

Після тритижневого обміну повідомленнями він привіз свою сперму в її будинок в січні 2020 року.

Він (чоловік – 24 канал) був милим і доброзичливим, ми випили по чашці чаю і поговорили про погоду,

– пригадала Стефані.

Переглянувши навчальний ролик на ютубі, жінка ввела біоматеріал в матку за допомогою набору для домашнього запліднення, купленого на eBay. До слова, цей набір продають аптеки й приватні клініки, він коштує приблизно 80 доларів.

Через два тижні Стефані дізналася, що вагітна. У жовтні 2020 року на світ з'явилася дочка Іден.



Стефані та Іден / Фото Triangle News

Донор не проти спілкування з біологічною донькою

Стефані повідомила своєму донору, що завагітніла і він виявився не проти спілкування з дитиною, якщо вона у майбутньому цього забажає. Окрім цього, чоловік готовий допомогти її матері ще раз.

Стефані чудова людина. Якщо в майбутньому вона захоче ще дітей, я буду щасливий знову в цьому брати участь,

– сказав він.

Батьки й сестра Стефані вважають, що рішення зачати Іден таким способом було чудовим рішенням.