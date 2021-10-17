Правоохоронці опрацювали спреєм Blokit поверхні у 24 пабах. Раніше у всіх цих закладах службові собаки знайшли сліди наркотиків.
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Як працює "антикокаїновий спрей"
- Спрей утворює на поверхні липку плівку, яка руйнує кокаїн.
- Окрім цього, речовина надає кокаїну гіркий присмак, який людина буде відчувати наступні кілька годин.
- Виробник Blokit запевняє, що спрей не токсичний для організму.
"Антикокаїновий спрей" / Фото Bunzl
При цьому експерти, зокрема наркологи, сумніваються в його ефективності. Вони переконані, що використання спрею лише відвертає увагу громадськості від розв'язання реальних проблем, пов'язаних зі споживанням наркотиків.
Тим часом поліція не здається
Правоохоронці покрили спреєм туалети, урни й навіть пеленальні столики в пабах.
Дарлінгтон нічим не відрізняється від інших великих міст, тут люди вживають наркотики й було б наївно думати інакше. Різниця в тому, що ми вживаємо заходів для розв'язання цієї проблеми,
– заявив сержант Метт Пламб.
Загалом спрей Blokit набув популярності у Великій Британії, зокрема його використали вже у понад 600 кінотеатрах, коледжах і навіть бібліотеках.