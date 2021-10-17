Правоохоронці опрацювали спреєм Blokit поверхні у 24 пабах. Раніше у всіх цих закладах службові собаки знайшли сліди наркотиків.

До теми Метадон: що це за речовина та чому наркоторговці використовують її частіше, ніж лікарі

Як працює "антикокаїновий спрей"

  • Спрей утворює на поверхні липку плівку, яка руйнує кокаїн.
  • Окрім цього, речовина надає кокаїну гіркий присмак, який людина буде відчувати наступні кілька годин.
  • Виробник Blokit запевняє, що спрей не токсичний для організму.


"Антикокаїновий спрей" / Фото Bunzl

При цьому експерти, зокрема наркологи, сумніваються в його ефективності. Вони переконані, що використання спрею лише відвертає увагу громадськості від розв'язання реальних проблем, пов'язаних зі споживанням наркотиків.

Тим часом поліція не здається

Правоохоронці покрили спреєм туалети, урни й навіть пеленальні столики в пабах.

Дарлінгтон нічим не відрізняється від інших великих міст, тут люди вживають наркотики й було б наївно думати інакше. Різниця в тому, що ми вживаємо заходів для розв'язання цієї проблеми,
– заявив сержант Метт Пламб.

Загалом спрей Blokit набув популярності у Великій Британії, зокрема його використали вже у понад 600 кінотеатрах, коледжах і навіть бібліотеках.