Британська поліція почала використовувати "антикокаїновий спрей": як він працює

Поліція міста Дарлінгтон почала використовувати "антикокаїновий спрей". На їхню думку, це допоможе подолати наркозалежність в місті.

Правоохоронці опрацювали спреєм Blokit поверхні у 24 пабах. Раніше у всіх цих закладах службові собаки знайшли сліди наркотиків.

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Як працює "антикокаїновий спрей"

Спрей утворює на поверхні липку плівку, яка руйнує кокаїн.

Окрім цього, речовина надає кокаїну гіркий присмак, який людина буде відчувати наступні кілька годин.

Виробник Blokit запевняє, що спрей не токсичний для організму.



"Антикокаїновий спрей" / Фото Bunzl

При цьому експерти, зокрема наркологи, сумніваються в його ефективності. Вони переконані, що використання спрею лише відвертає увагу громадськості від розв'язання реальних проблем, пов'язаних зі споживанням наркотиків.

Тим часом поліція не здається

Правоохоронці покрили спреєм туалети, урни й навіть пеленальні столики в пабах.

Дарлінгтон нічим не відрізняється від інших великих міст, тут люди вживають наркотики й було б наївно думати інакше. Різниця в тому, що ми вживаємо заходів для розв'язання цієї проблеми,

– заявив сержант Метт Пламб.

Загалом спрей Blokit набув популярності у Великій Британії, зокрема його використали вже у понад 600 кінотеатрах, коледжах і навіть бібліотеках.