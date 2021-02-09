Британська вакцина AstraZeneca неефективна проти мутацій COVID-19, – Оксфордський університет

Оксфордську вакцину ChAdOx1 nCov-19 (AZD1222) вже почали застосовувати в Великобританії, а найближчим часом її планують схвалити в країнах ЄС. Але, попри те, що ChAdOx1 nCov-19 показала високу ефективність проти вихідного штаму SARS-CoV-2, нове детальне дослідження свідчить, що проти нових мутацій коронавірусу, вакцина забезпечує мінімальний захист – менш як 25%.

Джерело: Оксфордський університет

Попередні результати опубліковані на сайті Оксфордського університету і в даний час публікація чекає експертної оцінки.

До теми Південна Африка припинила впровадження вакцин AstraZeneca

Суть дослідження

Дослідження показало, що вірусна нейтралізація нового варіанту коронавируса B.1.351 була істотно нижче в порівнянні з вихідним штамом і забезпечувала мінімальний захист від легкої і помірної форм COVID-19.

Оцінити ступінь захисту від помірно-важких форм інфекції не вдалося, оскільки всі добровольці представляли групу низького ризику інфікування.

Нове досілдження підтверджує гіпотезу про те, що мутації, які циркулюють в Південній Африці будуть сприяти поширенню коронавируса навіть серед вакцинованих або людей, які перехворіли іншими варіантами SARS-CoV-2 людей.

Що планують вчені

Висновки засновані на дослідженні за участю двох тисяч добровольців середнього віку, які отримали по дві дози ChAdOx1 nCov-19.

В даний час команда вже працює над створенням вакцини другого покоління, яка буде адаптована на націлювання на варіанти SARS-CoV-2 з мутаціями, подібними B.1.351.

Важливо й те, що вакцини від Johnson & Johnson і Novavax також показали більш слабкий захист від B.1.351, яка склала 57% і 49% відповідно.

Що відомо про мутації коронавірусу

За даними МОЗ , уже з лютого 2021 року в Україні розпочнуться поставки 12 мільйонів доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.

За даними Sky news