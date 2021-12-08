Британські вчені виявили нову "невидиму" версію Омікрона

Вчені з Великої Британії виявили "невидимий" варіант штаму коронавірусу COVID-19 Омікрон. Він трохи відрізняється від відомого раніше.

Так його називають через те, що цей вид неможливо визначити або відрізнити від інших за допомогою лабораторних ПЛР-тестів. Прихований штам відкрили вчені з Інституту генетики Університетського коледжу Лондона.

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Чим відрізняється цей підвид

У "невидимої" версії зі звичайним Омікроном багато спільних мутацій. Однак у ньому немає генетичних змін, які визначають лабораторні тести ПЛР.

Утім зазначають, що іншими методами тестування варіант коронавірусу виявити можна.

У зв'язку з цим австралійські фахівці допомогли змінити класифікацію Омікрона на "дві споріднені лінії".

Дослідники також поки що не можуть однозначно сказати, чи буде ця версія поширюватися так само швидко, як і стандартна. Однак "прихована" версія є генетично відмінною і тому може поводитися по-різному.

Вперше виявили цей новий підвид штаму серед геномів вірусу, отриманих в останні дні з Південної Африки, Австралії та Канади. Проте цілком можливо, що штам поширився на більшу кількість країн.

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Штам коронавірусу Омікрон: головне

Його вже виявили у Європі, Ізраїлі, США, Гонконзі та інших країнах.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. Вчені також припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Поки що від нової версії COVID-19 не виявлено жодної смерті.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка. У дітей може з'являтися незвичайний висип.

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