Вчені вважають, що нові штами коронавірусу, зокрема, дельта-варіант (так званий індійський штам), змінили клінічну картину.

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Дослідники заявили, що найбільш частими симптомами коронавірусу є: головний біль, нежить і біль у горлі.

Разом з тим, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) поки вважає головними симптомами COVID-19:

лихоманку,

сухий кашель,

стомлюваність.

Натомість, на думку представників ВООЗ, головний біль, закладеність носа і біль в горлі вважаються менш поширеними симптомами.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії вважає основними симптомами лихоманку, тривалий кашель і втрату нюху і смаку. Британські вчені отримали нові дані завдяки додатку ZOE, що дозволяє відстежувати симптоми коронавірусної інфекції.

Так, сильний кашель на початку пандемії був найбільш поширеною ознакою хвороби і спостерігався у 46% заражених.

Професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор вказав, що тепер коронавірус все більше схожий на звичайну застуду. Найсильніше це проявляється у молодих пацієнтів, що переносять захворювання в легкій формі.