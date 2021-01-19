Пілот компанії British Airways повернувся додому після рекордних 243 днів у лікарні з COVID-19. Його виписали якраз перед Різдвом.

Внаслідок коронавірусної інфекції у 59-річного Ніколаса Сіннотта розвинулася респіраторна недостатність. Про це повідомляє The Times.

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Через проблеми з диханням спершу його помістили на штучну вентиляцію легенів. Але потім чоловік став потребувати ще підключення до штучного серця і легенів.

Всі органи його тіла були вражені COVID-19. Але оскільки його здоров'я було дуже хорошим, як у пілота, він зміг витримати все це і пережити таку серйозну хворобу,

– розповів кардіолог Доктор Бісваджіт Кар.

Ймовірно, пілоту допомогла й підтримка коханої. Його 54-річна дружина Нікола кожен день проводила біля його ліжка.

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