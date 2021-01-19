Британський пілот лікувався у госпіталі від коронавірусу 243 дні
Пілот компанії British Airways повернувся додому після рекордних 243 днів у лікарні з COVID-19. Його виписали якраз перед Різдвом.
Внаслідок коронавірусної інфекції у 59-річного Ніколаса Сіннотта розвинулася респіраторна недостатність. Про це повідомляє The Times.
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Через проблеми з диханням спершу його помістили на штучну вентиляцію легенів. Але потім чоловік став потребувати ще підключення до штучного серця і легенів.
Всі органи його тіла були вражені COVID-19. Але оскільки його здоров'я було дуже хорошим, як у пілота, він зміг витримати все це і пережити таку серйозну хворобу,
– розповів кардіолог Доктор Бісваджіт Кар.
Ймовірно, пілоту допомогла й підтримка коханої. Його 54-річна дружина Нікола кожен день проводила біля його ліжка.
Коронавірус у Великій Британії: що відомо
- Від початку пандемії коронавірусу у Британії виявили 3,43 мільйони хворих на коронавірус. Понад 89 тисяч з них померли.
- 14 грудня 2020 року влада країни повідомила про новий штам коронавірусу, який стрімко поширюється. Нині його зафіксували у різних частинах світу.
- У Великій Британії щеплення проти коронавірусу почали робити й літнім людям віком від 70 років. Загалом в країні щеплення зробили вже понад 4 мільйони людей.
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