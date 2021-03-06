"Британський" штам COVID-19 в Україні виявили випадково: як це сталося
В Україні виявили нову мутацію коронавірусу – так званий "британський" штам. За словами голови Комітету Ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, інфекцію зафіксували українські науковці разом з фармацевтами. Зробили це вони випадково.
Джерело:фейсбук Михайла Радуцького
Раніше інформацію при "британський" штам коронавірусу в Україні оприлюднили ЗМІ. Згодом її підтвердив головний санлікар Віктор Ляшко. Хворобу виявили у 2 пацієнтів із Івано-Франківської області.
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Як в Україні виявили "британський" штам: деталі від Радуцького
Він нагадав, аби виявити мутації коронавірусу, Україні доводиться відправляти зразки біоматеріалу хворих до лабораторії ВООЗ у Німеччині. Опісля слід ще очікувати декілька місяців на відповідь. Однак у випадку з британським штамом усе сталося випадково.
Докладніше
- Приватна фармацевтична компанія проводила випробування тестів, які більш ефективно виявляють нові мутації хвороби.
- Фахівці орендувала апарат для секвенування геномів коронавірусної хвороби та закупили необхідні реагенти.
- Водночас співробітники Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського відповідали за вірусологічне спостереження за випробуваннями.
- У підсумку дослідники перевірили кілька зразків біологічного матеріалу від хворих у Західній Україні та виявили два випадки "британського" штаму.
Фактично спеціалісти інституту випадково зафіксували мутації вірусу. Виявляється, в Україні є висококваліфіковані спеціалісти, які можуть проводити цю складну процедуру – секвенування, є можливість орендувати необхідне обладнання, закупити реагенти,
– зауважив Радуцький.
Зверніть увагу Стан близький до важкого, – головний санлікар Прикарпаття про хворих на "британський" COVID-19
Коронавірус на Прикарпатті: головне
- Упродовж останніх кількох днів Івано-Франківська область була серед лідерів за кількістю нових випадків. Зокрема, за 5 березня тут COVID-19 виявили у 676 людей.
- Загалом на Прикарапатті інфікувалися 68 437 людей. Наразі хворіють 50 860 осіб.
- Крім того, у багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць сягає понад 90%.Через таку ситуацію в області запровадили жорсткий карантин (червона зона) та розгорнули модульну лікарню.
- Також правоохоронці разом із медиками розгорнули 16 контрольно-пропускних пунктів на Івано-Франківщині.
Що слід знати про "британський" штам коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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