"Британський" штам COVID-19 в Україні виявили випадково: як це сталося

6 березня 2021 , 12:03
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Джерело:

фейсбук Михайла Радуцького

В Україні виявили нову мутацію коронавірусу – так званий "британський" штам. За словами голови Комітету Ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, інфекцію зафіксували українські науковці разом з фармацевтами. Зробили це вони випадково.

Раніше інформацію при "британський" штам коронавірусу в Україні оприлюднили ЗМІ. Згодом її підтвердив головний санлікар Віктор Ляшко. Хворобу виявили у 2 пацієнтів із Івано-Франківської області.

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Як в Україні виявили "британський" штам: деталі від Радуцького

Він нагадав, аби виявити мутації коронавірусу, Україні доводиться відправляти зразки біоматеріалу хворих до лабораторії ВООЗ у Німеччині. Опісля слід ще очікувати декілька місяців на відповідь. Однак у випадку з британським штамом усе сталося випадково.

Докладніше

  • Приватна фармацевтична компанія проводила випробування тестів, які більш ефективно виявляють нові мутації хвороби.
  • Фахівці орендувала апарат для секвенування геномів коронавірусної хвороби та закупили необхідні реагенти.
  • Водночас співробітники Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського відповідали за вірусологічне спостереження за випробуваннями.
  • У підсумку дослідники перевірили кілька зразків біологічного матеріалу від хворих у Західній Україні та виявили два випадки "британського" штаму.

Фактично спеціалісти інституту випадково зафіксували мутації вірусу. Виявляється, в Україні є висококваліфіковані спеціалісти, які можуть проводити цю складну процедуру – секвенування, є можливість орендувати необхідне обладнання, закупити реагенти,
– зауважив Радуцький.

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Що слід знати про "британський" штам коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу