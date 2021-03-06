"Британський" штам COVID-19 в Україні виявили випадково: як це сталося

Джерело:фейсбук Михайла Радуцького
В Україні виявили нову мутацію коронавірусу – так званий "британський" штам. За словами голови Комітету Ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, інфекцію зафіксували українські науковці разом з фармацевтами. Зробили це вони випадково.
Раніше інформацію при "британський" штам коронавірусу в Україні оприлюднили ЗМІ. Згодом її підтвердив головний санлікар Віктор Ляшко. Хворобу виявили у 2 пацієнтів із Івано-Франківської області.
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Він нагадав, аби виявити мутації коронавірусу, Україні доводиться відправляти зразки біоматеріалу хворих до лабораторії ВООЗ у Німеччині. Опісля слід ще очікувати декілька місяців на відповідь. Однак у випадку з британським штамом усе сталося випадково.
Фактично спеціалісти інституту випадково зафіксували мутації вірусу. Виявляється, в Україні є висококваліфіковані спеціалісти, які можуть проводити цю складну процедуру – секвенування, є можливість орендувати необхідне обладнання, закупити реагенти,
– зауважив Радуцький.
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Що слід знати про "британський" штам коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу