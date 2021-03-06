"Британський" штам COVID-19 в Україні виявили випадково: як це сталося

В Україні виявили нову мутацію коронавірусу – так званий "британський" штам. За словами голови Комітету Ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, інфекцію зафіксували українські науковці разом з фармацевтами. Зробили це вони випадково.

Раніше інформацію при "британський" штам коронавірусу в Україні оприлюднили ЗМІ. Згодом її підтвердив головний санлікар Віктор Ляшко. Хворобу виявили у 2 пацієнтів із Івано-Франківської області.

Читайте більше Ляшко підтвердив, що в Івано-Франківській області виявили "британський" штам коронавірусу

Як в Україні виявили "британський" штам: деталі від Радуцького

Він нагадав, аби виявити мутації коронавірусу, Україні доводиться відправляти зразки біоматеріалу хворих до лабораторії ВООЗ у Німеччині. Опісля слід ще очікувати декілька місяців на відповідь. Однак у випадку з британським штамом усе сталося випадково.

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Приватна фармацевтична компанія проводила випробування тестів, які більш ефективно виявляють нові мутації хвороби.

Фахівці орендувала апарат для секвенування геномів коронавірусної хвороби та закупили необхідні реагенти.

Водночас співробітники Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського відповідали за вірусологічне спостереження за випробуваннями.

У підсумку дослідники перевірили кілька зразків біологічного матеріалу від хворих у Західній Україні та виявили два випадки "британського" штаму.

Фактично спеціалісти інституту випадково зафіксували мутації вірусу. Виявляється, в Україні є висококваліфіковані спеціалісти, які можуть проводити цю складну процедуру – секвенування, є можливість орендувати необхідне обладнання, закупити реагенти,

– зауважив Радуцький.

Зверніть увагу Стан близький до важкого, – головний санлікар Прикарпаття про хворих на "британський" COVID-19

Коронавірус на Прикарпатті: головне

Упродовж останніх кількох днів Івано-Франківська область була серед лідерів за кількістю нових випадків. Зокрема, за 5 березня тут COVID-19 виявили у 676 людей.

Загалом на Прикарапатті інфікувалися 68 437​ людей. Наразі хворіють 50 860 осіб.

Наразі хворіють 50 860 осіб. Крім того, у багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць сягає понад 90%.Через таку ситуацію в області запровадили жорсткий карантин ( червона зона ) та розгорнули модульну лікарню.

) та розгорнули модульну лікарню. Також правоохоронці разом із медиками розгорнули 16 контрольно-пропускних пунктів на Івано-Франківщині.



Що слід знати про "британський" штам коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу