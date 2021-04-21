Британський штам коронавірусу міг передатися людям від собак

Відомо, що кішки та собаки можуть заразитися коронавірусом від людини та навіть мати симптоми захворювання, проте немає ніяких доказів, що домашні улюбленці можуть передати інфекцію людям. Група вчених з Шанхая висунула гіпотезу, яка стривожить всіх власників собак: можливо, «британський» штам B.1.1.7 потрапив в людську популяцію від собак.

Дослідники проаналізували 454 443 гени SARS-CoV-2 і 14 427 повногеномних послідовностей, зібраних по всьому світу. Вони не змогли знайти сліди ранньої еволюції "британського" штаму в вірусних зразках від людей.

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Походження британського штаму коронавірусу

Однак після того, як вони розширили пошук, включивши тварин, то виявили деякі ранні форми B.1.1.7 у собак, в тому числі в одному зразку, взятому в США в липні минулого року.

Такі варіанти-попередники містили більшу частину або всі мутації раннього варіанту B.1.1.7 в популяціях сімейства Canidae (собачих), і вони, можливо, повернулися до людей після періоду швидкої мутації,

– вважають автори дослідження.

Британський варіант має дев'ять різних мутацій, які, за словами вчених, рідко виявлялися в ранніх людських лініях, а можливо, ніколи. Ці мутації не виникли в сусідніх генах, а поширилися по всьому вірусному геному.

Імовірність одночасної появи всіх цих мутацій вкрай мала, і автори дослідження вважають, що вони виникли одна за одною. На їхню думку, цей варіант міг з'явитися за межами Великобританії та отримати мутації у тварині. Серед можливих "підозрюваних" вчені назвали також родини куницевих (норки, тхори, видри і т.д.) і котячих.

Що відомо про британський штам