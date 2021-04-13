Вчені з Великої Британії та США, провели 2 дослідження "британського" штаму коронавірусу (B.1.1.7). Науковці виявили, що він не такий смертельний, як вважалось раніше.

"Британський" штам коронавірусу й справді заразніший, ніж початковий варіант SARS-CoV-2. Але він не впливає на тяжкість хвороби.

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Науковці з Британії секвенували 341 зразок пацієнтів, яких госпіталізували з коронавірусом від 9 листопада до 20 грудня 2020 року. 198 з них були інфіковані штамом B.1.1.7.

Госпіталізовані з "британським" мали меншу кількість супутніх захворювань, ніж носії інших штамів, а також були молодшими за віком. І найчастіше вони належали до групи етнічних меншин.

І хоч помітно, що "британський" штам став агресивнішим до людей молодшого віку, вчені наголошують, що "пропорції клінічно важких наслідків були однаковими для різних вікових груп".

Тож команда дослідників не виявила зв'язку між тяжкістю перебігу хвороби й походженням вірусу. Хоч зауважила, що британський варіант вірусу значно заразніший за початкову версію вірусу.

Вчені зі США також не виявили змін в симптомах і тривалості хвороби під час інфікування "британським" штамом SARS-CoV-2.

Як захиститися від коронавірусу

Джерело: Центр громадського здоров'я

Ретельно та часто мийте руки з милом близько 40 секунд. Якщо такої можливості немає, то користуйтеся антисептиками з вмістом не менше 70% спирту;

Не торкайтеся до обличчя. Особливо очей, рота, носа, оскільки саме через них інфекція найлегше проникає в організм;

Дотримуйтесь фізичної дистанції у відстані 1,5 метра;

Одягайте маску в громадських місцях та у місцях з великим скупченням людей. Слідкуйте, щоб вона закривала ніс та рот;

Дотримуйтесь етикету кашлю – кашляйте та чхайте в згин ліктя чи одноразову хустинку;

Обмежте фізичні контакти з людьми з симптомами грипу та ГРВІ;

Якщо розумієте, що у вас з'являються симптоми захворювання, невідкладно звертайтеся до лікаря.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу