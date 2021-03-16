"Британський" штам коронавірусу виявили у ще двох областях України
Декілька днів тому Україна отримала результати тестів з німецької клініки "Шаріте". Штам коронавірусу з Британії виявили у 6 зразках з двох різних областей.
Джерело:Центр громадського здоров'я
Окрім Івано-франківської області, британську варіацію вірусу виявили у Вінницькій та Закарпатській областях. У 6 зразках з цих регіонів виявили штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 та del HV69/70.
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Зазначимо, що в обох регіонах спостерігається стрімке зростання захворюваності. Закарпаття нині перебуває у червоній зоні карантину. У Вінниці також планують її ввести.
Натомість циркуляцію мутованих штамів, які мають південноафриканське (В1.351) або бразильське (В1.1.28.1) походження Україні не виявлено.
Раніше в ефірі "Сніданок з 1+1" генеральний директор Центру громадського здоров'я Романа Родина розповів, що поширення "британського" штаму в Україні є нормальним явищем.
Ми щойно отримали результати з клініки "Шаріте". І у нас в 6 зразках: чотири зразки із Закарпатської області, Вінницька область, отримані "британські" штами. Це в принципі не дивно, бо є міграція населення,
– розповів Роман Родина.
Він додав, що кількості інфікованих серед молоді може бути пов'язане з новими штамами вірусу.
Коли в Україні будуть тести, які відрізняють штами коронавірусу
Родина розповів, що Центр громадського здоров'я МОЗ України почав освоювати тести, які будуть вирізняти "британський", "південно-африканський" та "бразильський" штам коронавірусу.
Ми за розробленим алгоритмом будемо відбирати позитивні ПЛР-зразки з областей, а потім в себе аналізувати, чи є там ті чи інші типові штами. У найближчі тижні ми відпрацюємо це,
– заявив директор ЦГЗ.
Що потрібно знати про "британський" штам коронавірусу
- На початку грудня 2020 року у Британії заявили про новий штам COVID-19 – N501Y. Але насправді перші зразки були відібрані ще у вересні.
- До середини грудня 2020 року штам почав добре поширюватись. Його зафіксували в ряді країн Європи та в США.
- Більшість виробників вакцин заявили, що їхні препарати ефективні проти "британського" штаму.
- Вчені з Ексетерського університету заявили, що "британський" штам коронавірусу на 64% смертоносніший за інші штами COVID-19.
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