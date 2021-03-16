Декілька днів тому Україна отримала результати тестів з німецької клініки "Шаріте". Штам коронавірусу з Британії виявили у 6 зразках з двох різних областей.

Окрім Івано-франківської області, британську варіацію вірусу виявили у Вінницькій та Закарпатській областях. У 6 зразках з цих регіонів виявили штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 та del HV69/70.

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Зазначимо, що в обох регіонах спостерігається стрімке зростання захворюваності. Закарпаття нині перебуває у червоній зоні карантину. У Вінниці також планують її ввести.

Натомість циркуляцію мутованих штамів, які мають південноафриканське (В1.351) або бразильське (В1.1.28.1) походження Україні не виявлено.

Раніше в ефірі "Сніданок з 1+1" генеральний директор Центру громадського здоров'я Романа Родина розповів, що поширення "британського" штаму в Україні є нормальним явищем.

Ми щойно отримали результати з клініки "Шаріте". І у нас в 6 зразках: чотири зразки із Закарпатської області, Вінницька область, отримані "британські" штами. Це в принципі не дивно, бо є міграція населення,

– розповів Роман Родина.

Він додав, що кількості інфікованих серед молоді може бути пов'язане з новими штамами вірусу.

Коли в Україні будуть тести, які відрізняють штами коронавірусу

Родина розповів, що Центр громадського здоров'я МОЗ України почав освоювати тести, які будуть вирізняти "британський", "південно-африканський" та "бразильський" штам коронавірусу.

Ми за розробленим алгоритмом будемо відбирати позитивні ПЛР-зразки з областей, а потім в себе аналізувати, чи є там ті чи інші типові штами. У найближчі тижні ми відпрацюємо це,

– заявив директор ЦГЗ.

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