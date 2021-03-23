Британський штам коронавірусу втричі заразніший і розповсюджений в Україні, – Степанов

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що інкубаційний період COVID-19 зменшився до 1-3 днів, а по всій території України вже розповсюдився британський штам коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що британський штам вірусу утричі заразніший, а інкубаційний період захворювання зменшився до 1-3 днів.

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Крім того, хвороба при інфікуванні британським штамом коронавірусу розвивається дуже швидко, адже мутація уражає не лише легені, а й слизові оболонки, нирки, печінку та центральну нервову систему.

По всій території нашої країни зараз розповсюджений британський штам коронавірусу. Цей штам вірусу більш агресивний, вражає молодих людей,

– наголосив Степанов.

За словами міністра, безсимптомного перебігу хвороби під час інфікування британським штамом коронавірусу практично не фіксується.

"Тобто, всіх хворих ми фіксуємо з певною клінічною картиною. І дуже часто це важкий перебіг хвороби", – додав Степанов.

Максим Степанов пояснив, що зафіксовані випадки, коли пацієнти, інфіковані британським штамом, помирали від фізичної неможливості дихати, перебуваючи при цьому при свідомості.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу