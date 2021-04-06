На Житомирщині офіційно підтвердили "британський" штам коронавірусу. Його виявили у зразках хворих із Житомира та 6 районів області.

Житомирський обласний лабораторний центр повідомив, що з області до референс-лабораторії ВООЗ у Лондоні відправили 20 підтверджених позитивних клінічних зразків від пацієнтів з 10 районів.

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Циркуляція мутованих штамів, які мають британське походження (генетична лінія В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. "UK" variant), встановлена на територіях Чуднівського, Радомишльського, Бердичівського, Черняхівського, Хорошівського, Новоград-Волинського районів та міста Житомира),

– йдеться у повідомленні.

Днями "британський" штам коронавірусу офіційно підтвердили на Буковині. Але сам очільник МОЗ Максим Степанов зазначав. що нова версія вірусу поширилась вже всією Україною.

Коронавірус на Житомирщині: коротко