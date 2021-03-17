"Британський" штам коронавірусу з’явився на Закарпатті ще взимку, – епідеміолог
Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик заявила, що "британський" штам коронавірусу завезли за Закарпаття ще взимку.
Джерело:Укрінформ
Епідеміолог заявила, що спостерігається трохи інша клінічна картина перебігу хвороби, викликана коронавірусом.
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"Ми знаємо, що цей штам коронавірусу в область було завезено, за нашими гіпотезами, це сталося ще взимку, перед тим масштабним стрибком захворюваності в лютому", – наголосила Тимчик.
За словами лікаря, в Україні зафіксована інша симптоматика та перебіг зараження "британським" штамом коронавірусу.
Є інша симптоматика, більш важкі форми захворювання і значно більша кількість виявлених випадків в порівнянні з піком другої хвилі коронавірусу, який в області був минулої осені,
– зазначила вона.
Що стосується решти, як розповіла епідеміолог, в області і так посилений карантин – Закарпаття перебуває в червоній зоні з 8 березня. В області не працює сектор громадського харчування, не їздить громадський транспорт та обмежена торгівля.
"Єдине, ця інформація про "британський" штам мала би вплинути на свідомість населення і спонукати людей більше дотримуватися карантинних норм: не порушувати самоізоляцію та масковий режим, не проводити сімейних святкувань — адже доведено, що "британський" штам коронавірусу має значно більше поширення за інші штами", – сказала медик.
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