"Британський" штам коронавірусу з’явився на Закарпатті ще взимку, – епідеміолог

Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик заявила, що "британський" штам коронавірусу завезли за Закарпаття ще взимку.

Епідеміолог заявила, що спостерігається трохи інша клінічна картина перебігу хвороби, викликана коронавірусом.

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"Ми знаємо, що цей штам коронавірусу в область було завезено, за нашими гіпотезами, це сталося ще взимку, перед тим масштабним стрибком захворюваності в лютому", – наголосила Тимчик.

За словами лікаря, в Україні зафіксована інша симптоматика та перебіг зараження "британським" штамом коронавірусу.

Є інша симптоматика, більш важкі форми захворювання і значно більша кількість виявлених випадків в порівнянні з піком другої хвилі коронавірусу, який в області був минулої осені,

– зазначила вона.

Що стосується решти, як розповіла епідеміолог, в області і так посилений карантин – Закарпаття перебуває в червоній зоні з 8 березня. В області не працює сектор громадського харчування, не їздить громадський транспорт та обмежена торгівля.

"Єдине, ця інформація про "британський" штам мала би вплинути на свідомість населення і спонукати людей більше дотримуватися карантинних норм: не порушувати самоізоляцію та масковий режим, не проводити сімейних святкувань — адже доведено, що "британський" штам коронавірусу має значно більше поширення за інші штами", – сказала медик.



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