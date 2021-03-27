Британський штам вірусу вже поширився по всій Україні, – Степанов
Максим Степанов оголосив, що в Україні наразі поширюється британський штам коронавірусу. Саме тому у країні зросли показники смертності від COVID-19.
Джерело:"Радіо Свобода"
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголосив, що все більше людей в Україні інфікуються саме цим штамом.
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Це британський штам вірусу, який вже поширений по всій країні. І більша кількість людей заражається цим вірусом,
– зауважив Степанов.
За словами глави МОЗ, цей штам на сьогодні є досить агресивним. Окрім того, він передається набагато швидше і має скорочений інкубаційний період.
Що ще сказав Степанов
- Багато українців наразі хворіють саме у важкій формі.
- Через британський штам в Україні зросла кількість госпіталізацій.
- Раніше ускладнення переважно діагностували у людей віком 60+. Однак тепер "складні" пацієнти суттєво помолодшали. Наразі це пацієнти віком від 40 або й 30 років.
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