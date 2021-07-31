Так, вчені підтвердили, що довгостроковий вплив забрудненого повітря впливає на ризик розвитку хронічного риносинуситу. Зокрема, вирішальну роль відіграє довгостроковий вплив крихітних часток, що містяться в забрудненому повітрі.

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Вплив виявився набагато гірший

Учасниками дослідження стали 6 102 дорослих пацієнта. Із них – 2 034 з яких страждали хронічним риносинуситом (але не на алергію).

Всі вони проживали в районах з високим вмістом в повітрі PM 2,5 – дрібних твердих частинок і крапельок рідини розміром від 0,001 до 2,5 мікрометра (приблизно в 30 разів тонше за людську волосину).

Ці частки складаються з суміші пилу, бруду, сажі, диму, органічних сполук і металів. Вони пов'язані з:

високим ризиком серцево-судинних захворювань;

астмою;

раком;

хронічною обструктивною хворобою легень;

неврологічними розладами;

зі зниженням когнітивних здібностей;

передчасною смертю.

Джерелами забруднення є – транспорт, будівництво, ерозія дорожнього покриття або ґрунту, виробництва, сільське господарство, спалювання твердих видів палива і так далі.

Що з'ясували вчені

В результаті досліджень того, як рівень цих забруднених часточок у повітрі впливає на розвиток хронічного захворювання, вчені з'ясували, що учасники, які давно проживають в районах з найвищими концентраціями завислих речовин, з більшою ймовірністю стикалися з хронічним риносинуситом.

Наприклад, вплив протягом 5 років означав, що ризик розвитку цієї хвороби (хронічного риносинуситу – 24 канал) в півтора рази вищий. Розвиток важкого пансинуситу (коли у всіх чотирьох групах придаткових пазух носа накопичуються гній і слиз) – у 5 разів,

– підкреслили вчені.

За словами авторів роботи, вони першими підтвердили, що забруднене повітря пов'язане з важким риносинуситом. Раніше до таких висновків приходили тільки на основі дослідження мишей.