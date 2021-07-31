Так, вчені підтвердили, що довгостроковий вплив забрудненого повітря впливає на ризик розвитку хронічного риносинуситу. Зокрема, вирішальну роль відіграє довгостроковий вплив крихітних часток, що містяться в забрудненому повітрі.
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Вплив виявився набагато гірший
Учасниками дослідження стали 6 102 дорослих пацієнта. Із них – 2 034 з яких страждали хронічним риносинуситом (але не на алергію).
Всі вони проживали в районах з високим вмістом в повітрі PM 2,5 – дрібних твердих частинок і крапельок рідини розміром від 0,001 до 2,5 мікрометра (приблизно в 30 разів тонше за людську волосину).
Ці частки складаються з суміші пилу, бруду, сажі, диму, органічних сполук і металів. Вони пов'язані з:
- високим ризиком серцево-судинних захворювань;
- астмою;
- раком;
- хронічною обструктивною хворобою легень;
- неврологічними розладами;
- зі зниженням когнітивних здібностей;
- передчасною смертю.
Джерелами забруднення є – транспорт, будівництво, ерозія дорожнього покриття або ґрунту, виробництва, сільське господарство, спалювання твердих видів палива і так далі.
Що з'ясували вчені
В результаті досліджень того, як рівень цих забруднених часточок у повітрі впливає на розвиток хронічного захворювання, вчені з'ясували, що учасники, які давно проживають в районах з найвищими концентраціями завислих речовин, з більшою ймовірністю стикалися з хронічним риносинуситом.
Наприклад, вплив протягом 5 років означав, що ризик розвитку цієї хвороби (хронічного риносинуситу – 24 канал) в півтора рази вищий. Розвиток важкого пансинуситу (коли у всіх чотирьох групах придаткових пазух носа накопичуються гній і слиз) – у 5 разів,
– підкреслили вчені.
За словами авторів роботи, вони першими підтвердили, що забруднене повітря пов'язане з важким риносинуситом. Раніше до таких висновків приходили тільки на основі дослідження мишей.
Чим загрожує риносинусит і що це таке?Це запалення слизової оболонки навколоносових пазух, що триває як мінімум 12 тижнів. Повітроносні порожнини в кістках черепа, з'єднані з порожниною носа, опухають, закупорюються і провокують виділення слизу в горло.
Крім цього, пацієнти з риносинуситом стикаються з лицьової болем, підвищеним тиском і втратою нюху. Це з часом призводить до депресії, тривожності, порушень сну і в цілому погіршує якість життя.
Серед чинників ризику – вроджені порушення, поліпи і викривлення носової перегородки, ГРВІ, алергічні риніти і перфорація гайморової пазухи.