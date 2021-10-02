Брудне повітря погіршує перебіг COVID-19, – ВООЗ

У ВООЗ зв'язали брудне повітря з важким перебігом коронавірусу. Так, погана якість повітря посилює ризик важкого перебігу COVID-19.

Про це свідчать дані Всесвітньої організації здоров'я. Про це заявила директорка департаменту ВООЗ з питань навколишнього середовища і здоров'я Марія Нейра.

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Погана якість повітря, яким ми дихаємо, є серйозним фактором для гострих і хронічних респіраторних захворювань, а також серцево-судинних. На додаток до цього вплив забрудненого повітря призводить до захворювань, які підвищують ризик розвитку важкого COVID при зараженні ним,

– заявила Нейра.

Вона наголосила на тому, що після огортання від пандемії світовій спільноті необхідно знову задуматися про чисті джерела енергії.

Зауважимо, що вперше від 2005 року ВООЗ оновила рекомендації щодо якості повітря. 90% населення Землі "дихають повітрям, яке не відповідає рекомендованим ВООЗ стандартам". Згідно з результатами досліджень, щороку через забруднення повітря передчасно помирають приблизно 7 мільйонів людей. У дорослих найчастіше діагностують виникнення ішемічної хвороби серця.

Оновлені рекомендації ВООЗ для посилення якості повітря

Джерело: ВООЗ