Боротьба з пандемічним стресом
Зокрема, таку можливість матимуть пацієнти лікарні Бругмана. Пацієнтам пропонуватимуть безкоштовно відвідувати 5 державних музеїв.
До теми Як часто в підлітків виникає постковідний синдром
Які музеї "призначатимуть" пацієнтам:
- Гран-Плас,
- Музей моди і мережива на Рю-де-ла-Віолетта,
- Музей каналізації біля залізничної станції Міді,
- Гардероб Манекен-Піс,
- Центр сучасного мистецтва на площі Святої Катерини.
Протягом трьох місяців вони зможуть побачити різні експонати.
Криза COVID-19, яка посилює стрес, вигоряння та інші патології. Також ми знаємо, що мистецтво може бути корисним для здоров'я – як психічного, так і фізичного,
– відзначила керівник відомства з питань культури в Брюсселі Дельфіна Хауба.
Зверніть увагу, інше дослідження показало, що довготривалий COVID-19 виникає приблизно у кожного третього хворого. Американські вчені помітили, що його симптоми дивним чином нагадують синдром хронічної втоми.
Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу