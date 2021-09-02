У Брюсселі пропонують незвичний спосіб боротьби з постковідом: лікуватимуть музеї

Брюссельські лікарі призначатимуть пацієнтам після COVID-19 відвідування музеїв. Вони переконані, що таким чином допоможуть їм боротись зі стресом, який спричинила пандемія COVID-19.

Боротьба з пандемічним стресом

Зокрема, таку можливість матимуть пацієнти лікарні Бругмана. Пацієнтам пропонуватимуть безкоштовно відвідувати 5 державних музеїв.

До теми Як часто в підлітків виникає постковідний синдром

Які музеї "призначатимуть" пацієнтам:

Гран-Плас,

Музей моди і мережива на Рю-де-ла-Віолетта,

Музей каналізації біля залізничної станції Міді,

Гардероб Манекен-Піс,

Центр сучасного мистецтва на площі Святої Катерини.

Протягом трьох місяців вони зможуть побачити різні експонати.

Криза COVID-19, яка посилює стрес, вигоряння та інші патології. Також ми знаємо, що мистецтво може бути корисним для здоров'я – як психічного, так і фізичного,

– відзначила керівник відомства з питань культури в Брюсселі Дельфіна Хауба.

Зверніть увагу, інше дослідження показало, що довготривалий COVID-19 виникає приблизно у кожного третього хворого. Американські вчені помітили, що його симптоми дивним чином нагадують синдром хронічної втоми.

Аналіз стану пацієнтів з довгим COVID-19 і синдромом хронічної втоми показав, що в обох випадках спостерігаються ознаки окислювально-відновного дисбалансу.



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу