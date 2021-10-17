Пік захворюваності на коронавірус в Україні розпочнеться 25 жовтня. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
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На думку Данілова, наприкінці жовтня і на початку в Україні буде найскладніший період. Також існує занепокоєння щодо забезпечення лікарень киснем.
Олексій Данілов
“Ми вважаємо, що пік буде від 25 жовтня, і в нас буде 10 днів складних. Ми розраховуємо, що в лікарнях буде 50 – 55 тисяч людей одномоментно… Ми вважаємо, що наша система готова”
Також в Україні з'явилася потреба у великих обсягах кисню. Нині в країні вирує штам коронавірусу "Дельта", а пацієнтам, інфікованим цим штамом, складно піднімати рівень кисню.
Олексій Данілов
“Ми потребуємо зараз дуже великих обсягів кисню. Якщо раніше, коли людина хворіла, 5 – 7 – 10 – 12 літрів вистачало, то сьогодні у нас є випадки, коли треба одразу 15 – 20 – 30”.
Ситуація з коронавірусом в Україні
Джерело: МОЗ
- В Україні виявили 11 288 нових хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 4 747 людей, ще 219 – померли.
- За весь час пандемії в країні виявили 2 635 170 хворих на коронавірус, 2 325 997 з яких вже одужали. Але 60 633 пацієнти померли від ускладнень, спричинених COVID-19.
- Загалом в країні провели 14 390 358 щеплень проти коронавірусу. 7 922 413 зробили щонайменше одну дозу. А ось повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 467 945 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
- У МОЗ наголосили, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні не були вакциновані.