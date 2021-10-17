"Буде 10 складних днів": У РНБО назвали дату початку піку пандемії COVID-19 в Україні

Початок піку захворюваності на коронавірус в Україні розпочнеться вже за півтора тижня. Так вважають у РНБО.

Пік захворюваності на коронавірус в Україні розпочнеться 25 жовтня. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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На думку Данілова, наприкінці жовтня і на початку в Україні буде найскладніший період. Також існує занепокоєння щодо забезпечення лікарень киснем.

Олексій Данілов “Ми вважаємо, що пік буде від 25 жовтня, і в нас буде 10 днів складних. Ми розраховуємо, що в лікарнях буде 50 – 55 тисяч людей одномоментно… Ми вважаємо, що наша система готова”

Також в Україні з'явилася потреба у великих обсягах кисню. Нині в країні вирує штам коронавірусу "Дельта", а пацієнтам, інфікованим цим штамом, складно піднімати рівень кисню.

Олексій Данілов “Ми потребуємо зараз дуже великих обсягів кисню. Якщо раніше, коли людина хворіла, 5 – 7 – 10 – 12 літрів вистачало, то сьогодні у нас є випадки, коли треба одразу 15 – 20 – 30”.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Джерело: МОЗ