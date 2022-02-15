Буде більше смертей, – вчені оцінили небезпеку майбутнього штаму COVID-19

Вчені припускають, що пандемія коронавірусу не закінчиться на варіанті Омікрон. А майбутні штами коронавірусу можуть бути ще заразнішими.

Ба більше, наступний штам COVID-19 може бути смертельнішим, ніж Дельта або Омікрон. Такого висновку дійшли британські вчені.

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Зокрема, епідеміолог Марк Вулхаус з Единбурзького університету наголосив на тому, що поширене припущення про те, що варіанти коронавірусу продовжать слабшати – небезпечне.

Варіант Омікрон не походить від Дельти, а з'явився із зовсім іншої частини генеалогічного дерева вірусу. Оскільки ми не знаємо, звідки з'явиться новий варіант – ми не можемо знати також і рівень патогенності, – сказав професор-епідеміолог.

Після Омікрона варіантів буде більше

Цю тривожну тезу підтримали й інші вірусологи. Так, Девід Набарро, – спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по COVID-19, – також згоден з непередбачуваністю та чинником випадковості у питанні мутації та поширення інфекції.

"Після Омікрона варіантів буде більше, і якщо вони будуть заразнішими, вони домінуватимуть. Також вони можуть виявитися більш смертельними або мати більш серйозний негативний вплив на організм", – вважає учений.

Що кажуть у ВООЗ

У ВООЗ вважають, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася і поки не видно кінця завершення. В організації теж стверджують, що з'являтимуться все нові варіанти коронавірусу.

Однак своєму новорічному зверненні глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що 2022 рік може стати останнім роком пандемії коронавірусу. Утім лише за умови, якщо країнам світу вдасться покінчити з несправедливістю та нерівністю при розподілі вакцин.