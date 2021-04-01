Чи буде достатньо другої дози вакцини проти коронавірусу: відповідь Ляшка
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликав українців не відмовлятися від вакцинації від коронавірусу COVID-19 та запевнив, що другої дози вистачить усім.
Джерело:ТСН
Ляшко закликав українців не відмовлятися від вакцинації та анонсував поставки нових партій вакцин. До того ж у травні Україна повинна бути забезпечена потрібною кількістю вакцин.
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Я б хотів звернутися до всіх, до кого прийшов етап вакцинації. Зокрема, до людей старше 80 років. Не відмовляйтеся від вакцинації, оскільки ви в групі ризику й для вас перебіг хвороби є складним,
– заявив Ляшко.
Віктор Ляшко наголосив, що люди повинні зв'язатися зі своїми сімейними лікарями та за першої нагоди вакцинуватися.
Також не повинно бути проблем з отриманням другої дози препарату, тому відмовлятись від щеплення лише через страх не отримати 2 дозу через нестачу препарату – не варто.
Крім того, Віктор Ляшко зауважив, що найближчим часом анонсує наступні поставки вакцини в Україну.
Препарату для другого щеплення вистачить на всіх
Вакцина Covishield, яка зараз використовується в Україні, взаємозамінна з усіма іншими вакцинами, які виготовляються за ліцензією AstraZeneca. Це – як європейський майданчик, так і корейський. Коли ми говоримо про друге щеплення, то воно заплановане на травень. Тоді вакцина буде, й буде отримано друге щеплення,
– повідомив Ляшко.
Які вакцини уже доступні і незабаром з'являться в Україні
- Наразі вакцинація в країні триває препаратом Covishield –усі 500 тисяч доз із першої поставки вакцини Covishield використовуватимуться лише для першого щеплення.
- Втім 25 березня Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, відновлять постачання препарату, ймовірно, у квітні.
- Водночас в Україну прибула партія CoronaVac, але наразі її не використовують. Пояснили це тим, що немає потрібних документів від компанії, яка займалась поставкою препарату "Лекхім".
- Україна очікує на поставку 117 тисяч доз Pfizer у рамках програми COVAX до 15 квітня. Крім того, Віктор Ляшко повідомив про додатковий мільйон вакцин Pfizer до червня 2021 року.
- За даними StateWatch, МОЗ витратило близько 1,6 мільярда на закупівлю вакцини за бюджетною програмою. Це 40% від загального обсягу програми.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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