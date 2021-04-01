Чи буде достатньо другої дози вакцини проти коронавірусу: відповідь Ляшка

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликав українців не відмовлятися від вакцинації від коронавірусу COVID-19 та запевнив, що другої дози вистачить усім.

Ляшко закликав українців не відмовлятися від вакцинації та анонсував поставки нових партій вакцин. До того ж у травні Україна повинна бути забезпечена потрібною кількістю вакцин.

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Я б хотів звернутися до всіх, до кого прийшов етап вакцинації. Зокрема, до людей старше 80 років. Не відмовляйтеся від вакцинації, оскільки ви в групі ризику й для вас перебіг хвороби є складним,

– заявив Ляшко.

Віктор Ляшко наголосив, що люди повинні зв'язатися зі своїми сімейними лікарями та за першої нагоди вакцинуватися.

Також не повинно бути проблем з отриманням другої дози препарату, тому відмовлятись від щеплення лише через страх не отримати 2 дозу через нестачу препарату – не варто.

Крім того, Віктор Ляшко зауважив, що найближчим часом анонсує наступні поставки вакцини в Україну.

Препарату для другого щеплення вистачить на всіх

Вакцина Covishield, яка зараз використовується в Україні, взаємозамінна з усіма іншими вакцинами, які виготовляються за ліцензією AstraZeneca. Це – як європейський майданчик, так і корейський. Коли ми говоримо про друге щеплення, то воно заплановане на травень. Тоді вакцина буде, й буде отримано друге щеплення,

– повідомив Ляшко.

Які вакцини уже доступні і незабаром з'являться в Україні

За минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 17 170 людей. Від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 248 734 особи, завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози препарату – 2 особи.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу