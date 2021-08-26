Буде непросто, – Ковтонюк сказав, чого чекати від COVID-19 восени

Чергова хвиля пандемії не стане для України несподіванкою. У публічній риториці є підготовка до неї. Однак насамперед Україні потрібен вищий рівень вакцинації.

Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Він зазначив, що необхідно не ігнорувати імунізацію.

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"Буде непросто, як би ми не готувалися. Єдиний шлях – це захищати себе через вакцинацію", – наголосив він.

Яка ситуація з коронавірусом в Європі

Ковтонюк розповів, що у всіх країнах Європи, навіть у тих, де високий рівень вакцинації, була або є хвиля штаму Дельта. Однак дуже відрізняється ситуація по смертності та госпіталізації.

"Там, де рівні вакцинації низькі, був високий рівень госпіталізації та смертності. Тому вакцинація показує, що вона себе виправдовує. Її головна мета – запобігати важкому перебігу хвороби й смертям", – пояснив Ковтонюк.

Що може спонукати до вакцинації

Ексзаступник міністра охорони здоров'я наголосив, що в інших країнах добре видно, коли з початком росту захворюваності люди активніше йдуть вакцинуватися. Наприклад, Ізраїль одним з перших вакцинував понад 50% населення. Коли позначка дійшла до 55 – 60% людей, то кампанія зупинилася.

Це тривало майже пів року. Ось така стагнація, поки не прийшов штам Дельта й не почався рівень захворюваності,

– пояснив Ковтонюк.

Після цього кампанія пожвавилася і зараз вона знову динамічна. Ексзаступник міністра зазначив, що це мобілізує людей і він сподівається, що в Україні буде так само.

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Однак Ковтонюк розповів, що загальний відсоток вакцинованих в Україні замалий, щоб якось втримати осінню хвилю. Він вважає, що, принаймні на осінь, вакцинація на рівні населення не буде захисним фактором.

"На індивідуальному рівні – так, вона забезпечуватиме нам захист, а на рівні населення все ж таки ми цю хвилю мусимо ще пережити", – підсумував Ковтонюк.

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