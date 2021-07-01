Про це розповіла гендиректорка з розвитку цифрових трансформацій МОЗ Марія Карчевич. Вона наголосила, що вакцини Pfizer за держзакупівлями передбачили достатньо.

До теми Вакцини Pfizer і Moderna можуть діяти протягом багатьох років: оновлювати не потрібно

Очікуємо зміни температурного режиму по вакцині Pfizer – можливість зберігання її на точках вакцинації, пунктах щеплення при температурному режимі + 2 – + 8 впродовж 30 днів,

– сказала Карчевич.

У МОЗ вважають, що наразі можна потенційно говорити про те, що Pfizer буде не лише у мобільних бригадах, але й у пунктах щеплення і, можливо, у центрах вакцинації (якщо так вирішить штаб) коли буде офіційне рішення в Україні.

Comirnaty – що відомо про препарат Comirnaty (BNT162b2) – саме така повна назва препарату від Pfizer/BioNTech. Це РНК-вакцина.

Головний компонент препарату – молекула матричної РНК, у якій закодована інформація про антиген – білок вірусу SARS-CoV-2, який є збудником коронавірусної хвороби.

Коли молекула потрапляє в клітини людини, синтезується білок, і як наслідок формується імунна відповідь.

Наявність Pfizer в Україні

Будуть нові постачання цієї вакцини в липні та в наступних місяцях.

Вакцин Pfizer в рамках бюджетних закупівель очікують 971 100 доз. Втім. у МОЗ вважають, що ці цифри можуть коригуватись.

Україна вже отримала 234 тисяч доз вакцини Pfizer, закупленої державним коштом.

Крім того, ще 707 850 доз доставили у межах глобальної ініціативи COVAX.

У МОЗ обіцяють, що ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.

Увага! За минулу добу, 30 червня в Україні імунізували 93 186 людей проти COVID-19 – одну дозу отримали 31 714 людини, повністю імунізовані 61 472 людини.

Цікаво Що робити, якщо вас не записали на другу дозу вакцини проти COVID-19: пояснення МОЗ