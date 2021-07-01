Чи буде у пунктах щеплення вакцина Pfizer: відповідь МОЗ
Джерело:ЛІга. Life
Pfizer може з'явитися у пунктах щеплення та центрах масової вакцинації. Ймовірно, у липні, під час 5 етапу імунізації будуть використовувати для імунізації саме цей препарат.
Про це розповіла гендиректорка з розвитку цифрових трансформацій МОЗ Марія Карчевич. Вона наголосила, що вакцини Pfizer за держзакупівлями передбачили достатньо.
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Очікуємо зміни температурного режиму по вакцині Pfizer – можливість зберігання її на точках вакцинації, пунктах щеплення при температурному режимі + 2 – + 8 впродовж 30 днів,
– сказала Карчевич.
У МОЗ вважають, що наразі можна потенційно говорити про те, що Pfizer буде не лише у мобільних бригадах, але й у пунктах щеплення і, можливо, у центрах вакцинації (якщо так вирішить штаб) коли буде офіційне рішення в Україні.
Головний компонент препарату – молекула матричної РНК, у якій закодована інформація про антиген – білок вірусу SARS-CoV-2, який є збудником коронавірусної хвороби.
Коли молекула потрапляє в клітини людини, синтезується білок, і як наслідок формується імунна відповідь.
Наявність Pfizer в Україні
Будуть нові постачання цієї вакцини в липні та в наступних місяцях.
Вакцин Pfizer в рамках бюджетних закупівель очікують 971 100 доз. Втім. у МОЗ вважають, що ці цифри можуть коригуватись.
- Україна вже отримала 234 тисяч доз вакцини Pfizer, закупленої державним коштом.
- Крім того, ще 707 850 доз доставили у межах глобальної ініціативи COVAX.
- У МОЗ обіцяють, що ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.
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