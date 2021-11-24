Про це повідомили у Національній академії наук України. Вони опублікували огляд та прогнози щодо епідеміологічної ситуації в країні.
Актуально З коронавірусом до лікарень потрапили понад 4 тисячі українців за добу: статистика
Відповідно до даних вчених, наразі середня кількість нових заражень в Україні зменшилася до 15 484 осіб на день. Середня кількість летальних випадків становить 619 смертей на день у середньому за останній тиждень.
Скільки нових випадків чекати
Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків складатиме:
- протягом тижня 24 – 30 листопада 2021 року – у межах 13 053 – 13 830 хворих;
- протягом 1 – 7 грудня 2021 – від 10 284 до 11 377 хворих.
Пік смертності
Національна академія наук України заявила, що пік смертності від COVID-19 в Україні вже пройдено.
Також вчені зазначили, що за попереднім аналізом надлишкової смертності виявилось, що загальна смертність від причин, пов'язаних із COVID-19, у 2,15 раза перевищує зареєстровану смертність від коронавірусу. Такі дані за увесь період епідемії в Україні.
Актуальна статистика хворих
Джерело: МОЗ України
- За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових хворих на COVID-19. До лікарень потрапили 4 077 хворих на COVID-19 або людей з наявними ознаками хворобами. На жаль, за цей час не вдалося побороти інфекцію 595 людям – вони померли.
- За весь час пандемії в країні виявили 3 367 461 хворого на коронавірус, 2 825 641 з яких вже одужав. На жаль, хвороба забрала 82 913 мешканців країни