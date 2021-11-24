10 тисяч випадків на добу: у НАН спрогнозували спад захворюваності на COVID

24 листопада 2021 , 08:55
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Джерело:

НАН України

Українські науковці прогнозують, що в Україні буде в середньому трохи більше 10 тисяч добових випадків заражень коронавірусом. Таку динаміку слід очікувати на початку грудня 2021 року.

Про це повідомили у Національній академії наук України. Вони опублікували огляд та прогнози щодо епідеміологічної ситуації в країні.

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Відповідно до даних вчених, наразі середня кількість нових заражень в Україні зменшилася до 15 484 осіб на день. Середня кількість летальних випадків становить 619 смертей на день у середньому за останній тиждень.

Скільки нових випадків чекати

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків складатиме:

  • протягом тижня 24 – 30 листопада 2021 року – у межах 13 053 – 13 830 хворих;
  • протягом 1 – 7 грудня 2021 – від  10 284 до 11 377 хворих.

Пік смертності

Національна академія наук України заявила, що пік смертності від COVID-19 в Україні вже пройдено.

Також вчені зазначили, що за попереднім аналізом надлишкової смертності виявилось, що загальна смертність від причин, пов'язаних із COVID-19, у 2,15 раза перевищує зареєстровану смертність від коронавірусу. Такі дані за увесь період епідемії в Україні.

Довідка. Крім цього, спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей.

Актуальна статистика хворих

Джерело: МОЗ України

  • За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових хворих на COVID-19. До лікарень потрапили 4 077 хворих на COVID-19 або людей з наявними ознаками хворобами. На жаль, за цей час не вдалося побороти інфекцію 595 людям – вони померли.
  • За весь час пандемії в країні виявили 3 367 461 хворого на коронавірус, 2 825 641 з яких вже одужав. На жаль, хвороба забрала 82 913 мешканців країни
Автор: Аліна Оліховська