10 тисяч випадків на добу: у НАН спрогнозували спад захворюваності на COVID

Українські науковці прогнозують, що в Україні буде в середньому трохи більше 10 тисяч добових випадків заражень коронавірусом. Таку динаміку слід очікувати на початку грудня 2021 року.

Про це повідомили у Національній академії наук України. Вони опублікували огляд та прогнози щодо епідеміологічної ситуації в країні.

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Відповідно до даних вчених, наразі середня кількість нових заражень в Україні зменшилася до 15 484 осіб на день. Середня кількість летальних випадків становить 619 смертей на день у середньому за останній тиждень.

Скільки нових випадків чекати

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків складатиме:

протягом тижня 24 – 30 листопада 2021 року – у межах 13 053 – 13 830 хворих;

протягом 1 – 7 грудня 2021 – від 10 284 до 11 377 хворих.

Пік смертності

Національна академія наук України заявила, що пік смертності від COVID-19 в Україні вже пройдено.

Також вчені зазначили, що за попереднім аналізом надлишкової смертності виявилось, що загальна смертність від причин, пов'язаних із COVID-19, у 2,15 раза перевищує зареєстровану смертність від коронавірусу. Такі дані за увесь період епідемії в Україні.

Актуальна статистика хворих

Крім цього, спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей.

Джерело: МОЗ України