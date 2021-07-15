Про це він повідомив в інтерв'ю виданню. За словами Ляшка, він робить усе можливе, щоб українці могли й хотіли вакцинуватися.

Також на тему: За два тижні в Україні зробили мільйон COVID-щеплень

Зараз я реально бачу, що є попит на вакцинацію. За нашими оцінками й опитуваннями, 60% українців, дорослого населення, готові зробити щеплення добровільно і безоплатно. Навіщо когось зобов'язувати? А далі будемо бачити.

Віктор Ляшко “ Зараз я реально бачу, що є попит на вакцинацію. За нашими оцінками й опитуваннями, 60% українців, дорослого населення, готові зробити щеплення добровільно і безоплатно. Навіщо когось зобов'язувати? А далі будемо бачити ”.

Він зазначив, що першочергово потрібно повністю забезпечити країну вакцинами та розширити кількість пунктів щеплення, а вже після цього переконувати зробити щеплення всім, хто цього потребує першочергово.

Ляшко розповів, що МОЗ має методи, які допоможуть стимулювати населення до вакцинації. Але не зазначив про що саме йде мова.

Давайте, я не буду зараз їх анонсувати, бо багато хто подумає: не буду зараз вакцинуватися, буду чекати "плюшечок". Треба вакцинуватися, в кожного в родині має бути такий постулат – передусім дбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких,

– сказав Ляшко.

Вакцинація в Україні: коротко

Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

Новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Зараз в Україні проводять щеплення трьома препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech та CoronaVac/Sinovac Biotech.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 476 634 людини. Принаймні одну дозу вакцини отримали – 2 476 632 людини. Водночас повністю імунізовані, тобто отримали 2 дози препарату – 1 305 882 громадяни країни (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 782 514 щеплень.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу