Однак, у МОЗ пояснили, що отримати вакцину Україна все ще може в межах глобальної ініціативи COVAX.
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“З приводу Moderna не ведуться переговори. Але є опція отримання Moderna від COVAX, і ведуться переговори, скільки ще може отримати Україна через цей механізм”.
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18 липня Україна отримала 2 мільйони доз препарату Moderna від США у рамках COVAX. Вакцина стала популярною серед українців, а відтак препарат закінчився в середині серпня.
Не усі, хто отримав перше щеплення цим препаратом, змогли отримати й другу дозу. Стався нерівномірний розподіл вакцин між першими і другими дозами щеплення – тобто лікарі робили перших доз більше і на друге щеплення забракло.
У МОЗ рекомендували комбінацію вакцин – тим, хто отримав перше щеплення Moderna – запропонували зробити друге препаратом від Pfizer.
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