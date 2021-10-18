Чи буде в Україні ще вакцина Moderna: відповідь МОЗ

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що Україна наразі не веде переговори про комерційні закупівлі вакцини Moderna проти коронавірусу.

Однак, у МОЗ пояснили, що отримати вакцину Україна все ще може в межах глобальної ініціативи COVAX.

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Ігор Кузін – головний санлікар “З приводу Moderna не ведуться переговори. Але є опція отримання Moderna від COVAX, і ведуться переговори, скільки ще може отримати Україна через цей механізм”.

Вакцинація препаратом Moderna в Україні: коротко про головне

18 липня Україна отримала 2 мільйони доз препарату Moderna від США у рамках COVAX. Вакцина стала популярною серед українців, а відтак препарат закінчився в середині серпня.

Не усі, хто отримав перше щеплення цим препаратом, змогли отримати й другу дозу. Стався нерівномірний розподіл вакцин між першими і другими дозами щеплення – тобто лікарі робили перших доз більше і на друге щеплення забракло.

У МОЗ рекомендували комбінацію вакцин – тим, хто отримав перше щеплення Moderna – запропонували зробити друге препаратом від Pfizer.

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Актуальна статистика вакцинації проти COVID-19

Впродовж доби щеплення проти коронавірусу отримали 55 897 людей, зокрема, першу дозу – 33 680 людей, другу дозу отримали ще 22 217 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей: з них отримали одну дозу – 7 956 093 людини, отримали дві дози, а відтак повністю імунізовані – 6 490 162 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 14 446 255 щеплень.

У МОЗ наголошують, що в Україні наразі достатньо вакцин. Крім того, медична система здатна на значно вищі темпи вакцинації, однак кількість охочих отримати щеплення – зменшилась.

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