Будемо йти за європейським сценарієм, – Кузін про перепони для нещеплених від COVID-19

У Міністерства охорони здоров'я є комунікаційні стратегії, як вони будуть переконувати людей зробити щеплення. Покарань поки не буде, але дотримуватимуться принципу "вакцинуйся або тестуйся".

Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Він також нагадав, що вакцинація є добровільною.

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Разом з тим щепленим людям однозначно буде простіше користуватися послугами чи відвідувати публічні заходи. Він вважає, що "вакцинація є ознакою того, що людина розуміє, що це досягнення науки, яке може врятувати життя". Зокрема, рятує від того, щоб не стати джерелом інфікування для інших.

Тож щоб заохотити людей використовуватимуть приклад країн Європи.

Ігор Кузін – головний санлікар "Ми будемо йти за сценарієм європейських країн, коли для невакцинованих створюють максимальні перепони у доступі до публічних місць, де може поширюватися інфекція".

Він додав, що впевнений, що в Україні не будуть застосувати якісь каральні заходи. Одним зі шляхів, як балансувати між забороною і дозволами, є варіант, коли невакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести. Результат приносити роботодавцю.

Тобто принцип вакцинуйся або тестуйся,

– пояснив він.

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Джерело: МОЗ