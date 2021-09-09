Про це в ефірі 24 каналу сказала епідеміологиня Наталія Виноград. Вона дійшла такого висновку, зважаючи на властивості нового генотипу.

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"Дивимось реально на закони епідеміології. Гляньмо довкола, вся Європа червона. Ми теж будемо заходити в епідемічне ускладнення. Це буде значно швидше, аніж в листопаді", – розповіла Виноград.

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"Є реалії, треба дивитися на властивості генотипу Дельти, який дає більші негативи, ніж Альфа. Тут коротший інкубаційний період. Це значно швидше поширення і більша кількість уражених", – запевнила епідеміологиня

Вона також вважає, що в Україні погано проведені популяційні дослідження. Через це неможливо передбачити ситуацію достеменно.

Дослідження проводили неправильно з огляду епідеміології. Неадекватно, скажу як є,

– наголосила Виноград.

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Лікарка пояснила, що багато українців перехворіли, вони захищені від тяжкого перебігу хвороби і летальності. Однак частина з них все ж будуть інфіковані.

Буде легкий перебіг COVID-19, вони будуть активними джерелами інфекції. Перебуватимуть серед людей і це поширюватимуть,

– розповіла Виноград.

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