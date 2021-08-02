Чи будуть нові обмеження під час осіннього карантину: відповідь МОЗ

Уряд поки не планує вводити додаткові карантинні обмеження всередині України. Норми будуть переглядатися в залежності від зміни епідситуації через коронавірус.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що наразі є лише одна суттєва зміна до впровадження ймовірного локдауну.

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Йдеться про заборону на роботу шкіл в регіонах жовтої, помаранчевої і червоної зони, якщо там щеплені менше 80% співробітників.

У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Поки рано говорити про конкретні умови, але ми точно будемо розглядати можливість часткового ослаблення обмежень для вакцинованого населення,

– повідомив головний санітарний лікар.

Коротко про карантин в Україні наразі

В країні триває адаптивний карантин. Водночас 7 червня Кабмін послабив обмеження – ресторанам та кафе дозволили працювати цілодобово. Відновили роботу також готелі, кемпінги, хостели.

Наразі можна проводити концерти та масові заходи, проте певні обмеження залишаться. Зокрема, наповненість залу не має перевищувати двох третин місць.

Уже 28 липня схвалили зміни в постанові про карантин, якими передбачили, що робота шкіл у червоній зоні буде продовжена, якщо там буде вакциновано щонайменше 80% працівників.

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