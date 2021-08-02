Чи будуть нові обмеження під час осіннього карантину: відповідь МОЗ
Джерело:РБК-Україна
Уряд поки не планує вводити додаткові карантинні обмеження всередині України. Норми будуть переглядатися в залежності від зміни епідситуації через коронавірус.
Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що наразі є лише одна суттєва зміна до впровадження ймовірного локдауну.
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Йдеться про заборону на роботу шкіл в регіонах жовтої, помаранчевої і червоної зони, якщо там щеплені менше 80% співробітників.
У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Поки рано говорити про конкретні умови, але ми точно будемо розглядати можливість часткового ослаблення обмежень для вакцинованого населення,
– повідомив головний санітарний лікар.
Коротко про карантин в Україні наразі
- В країні триває адаптивний карантин. Водночас 7 червня Кабмін послабив обмеження – ресторанам та кафе дозволили працювати цілодобово. Відновили роботу також готелі, кемпінги, хостели.
- Наразі можна проводити концерти та масові заходи, проте певні обмеження залишаться. Зокрема, наповненість залу не має перевищувати двох третин місць.
- Уже 28 липня схвалили зміни в постанові про карантин, якими передбачили, що робота шкіл у червоній зоні буде продовжена, якщо там буде вакциновано щонайменше 80% працівників.
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