Чи будуть нові обмеження під час осіннього карантину: відповідь МОЗ

2 серпня 2021 , 09:44
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Джерело:

РБК-Україна

Уряд поки не планує вводити додаткові карантинні обмеження всередині України. Норми будуть переглядатися в залежності від зміни епідситуації через коронавірус.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що наразі є лише одна суттєва зміна до впровадження ймовірного локдауну.

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Йдеться про заборону на роботу шкіл в регіонах жовтої, помаранчевої і червоної зони, якщо там щеплені менше 80% співробітників.

У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Поки рано говорити про конкретні умови, але ми точно будемо розглядати можливість часткового ослаблення обмежень для вакцинованого населення,
– повідомив головний санітарний лікар.

Коротко про карантин в Україні наразі

  • В країні триває адаптивний карантин. Водночас 7 червня Кабмін послабив обмеження –  ресторанам та кафе дозволили працювати цілодобово. Відновили роботу також готелі, кемпінги, хостели.
  • Наразі можна проводити концерти та масові заходи, проте певні обмеження залишаться. Зокрема, наповненість залу не має перевищувати двох третин місць. 
  • Уже 28 липня схвалили зміни в постанові про карантин, якими передбачили, що робота шкіл у червоній зоні буде продовжена, якщо там буде вакциновано щонайменше 80% працівників.

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Автор: Анастасія Лукашевська