Крім цього, українців закликають вакцинуватися проти коронавірусу, аби убезпечити себе від Дельта-штаму. Про це сказав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Карантинні обмеження для невакцинованих

На запитання про те, чи будуть вводити жорсткі правила в Україні для невакцинованих людей, як у багатьох країнах світу, Кузін відповів, що МОЗ використовує постанову Кабміну, де чітко прописано можливості або обмеження для вакцинованих і невакцинованих громадян.

Ігор Кузін – головний санлікар "Ми стимулюємо роботу бізнесу, який вакцинований. Стимулюємо роботу тих закладів, які готові промотувати вакцинацію, або тих, які готові перевіряти вакцинальний статус під час своєї роботи в помаранчевій або жовтій зоні. Більш жорсткі обмеження не плануємо застосовувати, і це досить важливо"

Водночас Міністерство охорони здоров'я буде постійно оновлювати перелік установ або організацій, для працівників яких вакцинація є обов'язковою. За його словами, завдяки вакцинації людина не тільки захищає своє здоров'я, але і отримує можливість "жити звичайним життям".

"Вона не буде відчувати на собі якогось впливу "червоної" зони або якихось обмежень. Так для людей створюються адекватні умови, безпечні умови перебування в громадських місцях або місцях громадського харчування", – пояснив Кузін.

Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Чи планує МОЗ вводити локдаун у всіх регіонах України

Попри те, що в Україні коронавірус продовжує поширюватися, МОЗ поки не планує вводити локдаун. Зараз мовиться тільки про те, щоб точково, на рівні кількох областей, встановлювати червоний рівень епідемічної небезпеки.

Також є низка чинників, за словами Кузіна, які впливають на введення локдауну:

рівень вакцинації населення;

те, наскільки люди будуть дотримуватися протиепідемічних та профілактичних вимог та вакцинуватимуться.

Завдяки цим двом чинникам ми можемо адекватно пережити чергову хвилю підйому захворюваності на коронавірусну інфекцію і максимально її згладити,

– зазначив Кузін.

Нагадаємо, на сьогодні в червоні" зоні лише 5 регіонів – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська. Від 23 жовтня додасться ще Сумська область.

Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу