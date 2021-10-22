Чи будуть обмеження для невакцинованих та тотальний локдаун: Кузін розкрив деталі

Поки що в Україні не планують вводити додаткові обмеження для невакцинованих громадян. Також у Міністерстві охорони здоров'я відповіли, чи планують вводити локдаун у всіх регіонах України.

Крім цього, українців закликають вакцинуватися проти коронавірусу, аби убезпечити себе від Дельта-штаму. Про це сказав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Карантинні обмеження для невакцинованих

На запитання про те, чи будуть вводити жорсткі правила в Україні для невакцинованих людей, як у багатьох країнах світу, Кузін відповів, що МОЗ використовує постанову Кабміну, де чітко прописано можливості або обмеження для вакцинованих і невакцинованих громадян.

Ігор Кузін – головний санлікар "Ми стимулюємо роботу бізнесу, який вакцинований. Стимулюємо роботу тих закладів, які готові промотувати вакцинацію, або тих, які готові перевіряти вакцинальний статус під час своєї роботи в помаранчевій або жовтій зоні. Більш жорсткі обмеження не плануємо застосовувати, і це досить важливо"

Водночас Міністерство охорони здоров'я буде постійно оновлювати перелік установ або організацій, для працівників яких вакцинація є обов'язковою. За його словами, завдяки вакцинації людина не тільки захищає своє здоров'я, але і отримує можливість "жити звичайним життям".

"Вона не буде відчувати на собі якогось впливу "червоної" зони або якихось обмежень. Так для людей створюються адекватні умови, безпечні умови перебування в громадських місцях або місцях громадського харчування", – пояснив Кузін.

Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Чи планує МОЗ вводити локдаун у всіх регіонах України

Попри те, що в Україні коронавірус продовжує поширюватися, МОЗ поки не планує вводити локдаун. Зараз мовиться тільки про те, щоб точково, на рівні кількох областей, встановлювати червоний рівень епідемічної небезпеки.

Також є низка чинників, за словами Кузіна, які впливають на введення локдауну:

рівень вакцинації населення;

те, наскільки люди будуть дотримуватися протиепідемічних та профілактичних вимог та вакцинуватимуться.

Завдяки цим двом чинникам ми можемо адекватно пережити чергову хвилю підйому захворюваності на коронавірусну інфекцію і максимально її згладити,

– зазначив Кузін.

Нагадаємо, на сьогодні в червоні" зоні лише 5 регіонів – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська. Від 23 жовтня додасться ще Сумська область.

Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус та вакцинація в Україні: статистика

В Україні за добу 21 жовтня 269 666 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 184 107 людей, повністю імунізовані – 85 559 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 8 557 659 людей, з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 15 386 831 щеплення.

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 725 385 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 2 жовтня одужали 2 361 365 людей.

Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 63 003 мешканці країни.