В Україні вже в лютому має початися вакцинація від COVID-19. Свою дозу вакцини отримають навіть ті люди, які вже перехворіли на коронавірус.

Джерело: BBC News Україна

Як сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, МОЗ рекомендує вакцинуватися всім.

Важливо Україна повинна закупити 15 мільйонів доз вакцини, – Ляшко

Ляшко зауважив, що вакцина передбачена для всіх українців. До того ж

Людина може перехворіти й мати імунітет. Але, яка правдива інформація, що людина перехворіла на коронавірус? Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, хворіла людина, чи ні,

– пояснив головний санітарний лікар.

Також Ляшко додав, що вакцинація буде добровільною, змушувати вакцинуватися ніхто не буде.

Однак є виключення

Він зазначив, що МОЗ може перенести перше щеплення на 3 – 6 місяців для медпрацівників, які точно перехворіли. Це відбудеться за умови обмеженого доступу до вакцин.

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Вакцинація від COVID-19 в Україні: головне

Україна раніше уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника — Sinovac Biotech . Йдеться про 1,9 мільйона доз вакцини.

. Йдеться про 1,9 мільйона доз вакцини. Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого , може трохи пізніше. Саме у ці дати до України повинні надійти перші дози вакцини.

, може трохи пізніше. Саме у ці дати до України повинні надійти перші дози вакцини. Ляшко вважає, що українці зможуть купити вакцини в аптеках чи робити їх у приватних лікарнях не раніше другого півріччя 2021.

МОЗ представив "дорожню карту" вакцинації проти коронавірусу в Україні – передбачено 5 етапів вакцинації. Згідно з ним, безкоштовний доступ до вакцини буде забезпечений всім громадянам країни.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу