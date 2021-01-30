Чи будуть в Україні вакцинувати людей, які вже перехворіли на COVID-19: пояснення Ляшка

В Україні вже в лютому має початися вакцинація від COVID-19. Свою дозу вакцини отримають навіть ті люди, які вже перехворіли на коронавірус.
Джерело: BBC News Україна
Як сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, МОЗ рекомендує вакцинуватися всім.
Важливо Україна повинна закупити 15 мільйонів доз вакцини, – Ляшко
Ляшко зауважив, що вакцина передбачена для всіх українців. До того ж
Людина може перехворіти й мати імунітет. Але, яка правдива інформація, що людина перехворіла на коронавірус? Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, хворіла людина, чи ні,
– пояснив головний санітарний лікар.
Також Ляшко додав, що вакцинація буде добровільною, змушувати вакцинуватися ніхто не буде.
Він зазначив, що МОЗ може перенести перше щеплення на 3 – 6 місяців для медпрацівників, які точно перехворіли. Це відбудеться за умови обмеженого доступу до вакцин.
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План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу