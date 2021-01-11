Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко висловив сподівання, що вакцинація проти коронавірусної інфекції в Україні буде безкоштовною для всіх громадян.

Віктор Ляшко відповів на запитання щодо ймовірної вакцинації окремих категорій українців на платній основі в ефірі каналу Еспресо.TV.

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Ми розраховуємо, що вона (вакцинація) буде безоплатною для всіх громадян України,

– сказав головний санітарний лікар.

Він додав, що з часом, найімовірніше, буде можливим вакцинуватися в позачерговому порядку на платній основі.

"У нас є чітки етапи – як це буде відбуватися, коли ми говоримо про добровільну, безоплатну вакцинацію. В той же час ми не виключаємо, що, можливо, з'явиться великий об'єм вакцини, яка дозволить комусь з групи п'ятого етапу, тобто українців 18-59 років, купити цю вакцину за гроші", – пояснив він.

Коли можна отримати платну вакцину проти COVID-19

Вакцинуватися людям, які не належать до групи ризику, за власні кошти можна буде не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року. Однак Віктор Ляшко додав, що у МОЗ наразі питання платної вакцинації навіть не розглядають.

Увесь пріоритет – виключно на забезпечення кампанії безоплатної, добровільної імунопрофілактики для населення за нашими п'ятьма етапами,

– наголосив заступник очільника МОЗ.

Вакцинація в Україні: коротко

За даними Офісу Президента, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech.

Першу партію вакцини у 700 тисяч доз мають доправити до України впродовж 30 днів після офіційної реєстрації. Згодом було уточнення, що мовиться про 1,9 мільйона доз вакцини, які постачатимуть у лютому.

Водночас Україна очікує на перші постачання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, основною метою Національного плану вакцинації від коронавірусу є щеплення 50% населення, тобто майже 21 мільйона людей.

Раніше план вакцинації передбачав 4 етапи та пріоритетні групи. Щоправда, у МОЗ заявляли, що його будуть оновлювати.



Попередній план вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу